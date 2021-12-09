Австралийская пловчиха Гровс рассказала о сексуальных домогательствах

Двукратный призёр Олимпийских игр, австралийская пловчиха Мейделин Гровс обвинила двух ведущих тренеров Федерации плавания Австралии в сексуальных домогательствах, сообщил ABC.

По словам Гровс, к ней «приставал взрослый мужчина» ещё в подростковом возрасте. Гровс сказала, что насилие началось, когда ей было 13 лет, и продолжалось до 18 лет. Спортсменка заявила, что один из тренеров делал ей замечания с сексуальным подтекстом. Другой тренер, по её словам, постоянно смотрел на её грудь и прикасался.

26-летняя спортсменка не назвала имена тренеров, но сказала, что один из них всё ещё работает в плавании.

Также Гровс упомянула нескольких своих друзей, которые также прошли через эти домогательства. Однако, она не будет подавать жалобу в полицию.

«Очевидно, что это огромный эмоциональный стресс и долгий процесс, который занимает так много времени… а потом не всегда всё заканчивается хорошо», — заявила пловчиха.

Гровс решила дать интервью после просмотра трехсерийного цикла расследований ABC о бывшем элитном тренере по плаванию Джоне Райте, который обвиняется в сексуальном насилии над несколькими мальчиками-подростками. Эти сообщения привели к расследованию полиции и аресту Райта.

Федерация плавания Австралии в ответ на обвинения сообщила, что серьёзно отнеслась ко всем заявлениям и предпримет шаги для их решения.

Мейделин Гровс — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро и бронзовый призёр чемпионата мира — 2015 в Казани.