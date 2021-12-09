Полиция арестовала экс-президента петербургской федерации борьбы по делу об убийстве

Бывший президент петербургской Федерации вольной борьбы, экс-помощник председателя Олимпийского комитета России Владимир Кулибаба арестован в Петербурге по делу об убийстве, совершённом в 1993 году. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своём телеграм-канале.
«Октябрьский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Владимира Кулибабы, обвиняемого в совершении преступления «умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах», — отмечается в сообщении организации.
По версии следствия, Кулибаба является организатором двойного убийства, которое было совершено в Петербурге в августе 1993 года. Тогда неустановленные мужчины, находясь в кустах в сквере, расстреляли из автоматов автомобиль, где находились криминальный авторитет Игорь Савин по прозвищу Кувалда и ещё один мужчина.
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