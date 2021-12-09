Российская чемпионка шахматных ОИ назвала 2 причины провала Непомнящего в матче за корону

Трёхкратная победительница Шахматной олимпиады Валентина Гунина выделила две причины слабой игры российского гроссмейстера Яна Непомнящего в матче на первенство мира с действующим чемпионом норвежцем Магнусом Карлсеном. После десяти партий счёт 6,5:3,5 в пользу Карлсена.

«Я бы выделила две основные причины неудачной игры Яна. Первая — сказалась неопытность. Для Магнуса это уже пятый чемпионский матч, для Яна — первый. Дебютная подготовка и подготовка в целом у него была на уровне, но в решающие моменты отсутствие опыта привело к откровенным зевкам.

Второе — Непомнящий не справился с колоссальным давлением со стороны общественности. Все ждали, что именно он способен обыграть Карлсена, ведь у него был положительный баланс в классические шахматы с норвежцем, он считался неудобным соперником для него. Думаю, все эти разговоры отвлекали», — приводят слова Гуниной «Известия».

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