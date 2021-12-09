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Евгения Канаева назвала единственную российскую гимнастку, которая никогда не плакала

Евгения Канаева назвала единственную российскую гимнастку, которая никогда не плакала
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Двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева назвала единственную гимнастку, которая никогда не плакала в сборной России. По словам Канаевой, это олимпийская чемпионка 2016 года Маргарита Мамун.

«Единственная гимнастка, которая у нас вообще никогда не плакала, — это Маргарита Мамун. Она очень спокойная, выиграла олимпийскую медаль на терпении. Каждая гимнастка — уникум в своём роде, и Рита как раз очень терпеливая.

На базе команды в Новогорске плакать можно, я плакала сильно. Сейчас отучаю детей: если хочешь поплакать, отойди в туалет. Это эмоции, их надо выплёскивать. Лучше не делать это на площадке, потому что если уходишь в негатив, то можешь получить травму», — приводит слова Канаевой «РИА Новости Спорт».

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