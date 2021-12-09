Евгения Канаева назвала единственную российскую гимнастку, которая никогда не плакала
Поделиться
Двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева назвала единственную гимнастку, которая никогда не плакала в сборной России. По словам Канаевой, это олимпийская чемпионка 2016 года Маргарита Мамун.
«Единственная гимнастка, которая у нас вообще никогда не плакала, — это Маргарита Мамун. Она очень спокойная, выиграла олимпийскую медаль на терпении. Каждая гимнастка — уникум в своём роде, и Рита как раз очень терпеливая.
На базе команды в Новогорске плакать можно, я плакала сильно. Сейчас отучаю детей: если хочешь поплакать, отойди в туалет. Это эмоции, их надо выплёскивать. Лучше не делать это на площадке, потому что если уходишь в негатив, то можешь получить травму», — приводит слова Канаевой «РИА Новости Спорт».
Комментарии
- 9 декабря 2021
-
11:09
-
11:04
-
10:59
-
10:44
-
10:39
-
10:34
-
09:02
-
08:52
-
08:38
-
05:18
-
00:33
-
00:08
- 8 декабря 2021
-
23:46
-
23:26
-
22:10
-
21:43
-
21:25
-
21:01
-
20:38
-
20:31
-
20:11
-
20:04
-
19:51
-
19:39
-
19:33
-
19:27
-
19:04
-
18:52
-
18:43
-
18:29
-
18:26
-
18:26
-
18:16
-
18:13
-
18:11
Партнерский контент