«Было так стыдно! Думала, провалюсь». Канаева — о словах Винер-Усмановой о лишнем весе

Двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева призналась, что у неё были проблемы с лишним весом. Один раз об этом высказалась глава Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова.
«У меня были проблемы с весом, и за полгода до Игр мои подруги сели со мной и сказали: «Ты толстая!» (смеётся). Как всегда, вовремя… Четыре года ты идешь к Олимпиаде — и перед ней начинаешь поправляться буквально от воздуха. Они сказали: «Мы тебя любим, пей зелёный чай». Настолько настоящие люди.
Это тонкая грань, особенно в работе со взрослыми гимнастками, у которых уже есть имя. Тренеру нужно быть очень мудрым, опытным, понимать свою спортсменку. А Ирина Александровна один раз в жизни мне сказала про вес — было так стыдно! Думала, я провалюсь», — приводит слова Канаевой «РИА Новости Спорт».
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