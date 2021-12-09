Экс-президенту федерации борьбы Петербурга грозит пожизненное заключение

Бывший президент петербургской Федерации вольной борьбы, экс-помощник председателя Олимпийского комитета России Владимир Кулибаба, которого арестовалм в Петербурге по делу об убийстве, совершённом в 1993 году, может получить пожизненное заключение. Об этом рассказал адвокат по уголовным делам Максим Калинов.

«Нужно отметить, что в настоящее время наказание за убийство (статья 105 УК РФ) исчисляется сроком от шести до 15 лет лишения свободы. Но если Владимир Кулибаба будет признан виновным в совершении преступления, то он будет нести ответственность по уголовному кодексу, действовавшему на 1993 год, а не по нынешнему, который действует с 1996 года, — таковы нормы закона.

Раз он обвиняется по 102-й статье прежнего уголовного кодекса, то речь идёт об убийстве при отягчающих обстоятельствах. То есть, например, совершенном лицом с использованием служебного положения, либо двумя и более лицами, либо из корыстных побуждений, либо с целью скрыть другое преступление.

Согласно прежнему кодексу, наказание по статье 102 было от восьми до 15 лет лишения свободы, либо смертная казнь. Как вид наказания смертная казнь имеется в УК РФ даже сейчас, но в связи со вступлением России в Совет Европы на неё наложен мораторий и она не применяется. Соответственно, ему может грозить до 15 лет, а альтернатива смертной казни — пожизненное лишение свободы», — цитирует Калинова «Газета.ру».