Болельщица, устроившая завал на «Тур де Франс», оштрафована на € 1200

Болельщица, устроившая завал на первом этапе веломногодневки «Тур де Франс» в 2021 году, получила наказание. Суд признал её виновной в создании опасной ситуации для других людей и нанесении непреднамеренных травм и приговорил к штрафу в размере € 1200, сообщает AFP. Также женщина должна будет выплатить символический штраф в € 1 Национальному союзу профессиональных велосипедистов (UNCP).
На заседании суда, прошедшем 14 октября, прокуроры просили приговорить болельщицу к четырёхмесячному тюремному заключению условно. Она же заявила, что ей стыдно и она сожалеет о своём поступке.
На первом этапе «Тур де Франс» болельщица стояла с плакатом, пытаясь попасть в объектив телекамер, вышла на край трассы, чем спровоцировала массовый завал, в результате которого пострадал 21 гонщик.
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