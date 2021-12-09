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Российские гандболистки сыграли вничью со Словенией на чемпионате мира

Российские гандболистки сыграли вничью со Словенией на чемпионате мира
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Женская сборная России в первом матче основного раунда чемпионата мира — 2021 в группе I сыграла вничью со Словенией – 26:26.

К перерыву россиянки уступали один мяч, но затем отставание выросло до четырёх мячей. Сравнять счёт удалось за 7,5 минуты до окончания матча. В следующей атаке подопечные Людмилы Бодниевой вышли вперёд, но увеличить преимущество не получилось. Более того, за 20 секунд до финальной сирены вперёд вышли уже словенки, но в последней атаке россиянки сравняли счёт.

Самой результативной в составе сборной России стала Екатерина Ильина, забившая 7 мячей. 5 раз отличилась Елена Михайличенко.

На предварительном этапе российские гандболистки одержали три победы в трёх матчах. Россиянки разгромили команду Камеруна со счётом 40:18, одолели соперниц из Польши – 26:23 и взяли верх над сборной Сербии – 32:22.

Далее в основном раунде сборная России 11 декабря сыграет с командой Черногории, а 13 декабря – с Францией.

Гандбол. Чемпионат мира. Женщины
Основной раунд. Группа I

Россия – Словения – 26:26 (14:15).

ЧМ-2021 (ж). Группа I. 1-й тур
09 декабря 2021, четверг. 17:30 МСК
Россия
Окончен
26 : 26
Словения
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