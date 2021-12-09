Словацкие политики присоединились к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине

Словакия присоедилась к дипломатическому бойкоту Олимпийских игр – 2022 в Пекине. Президент страны Зузана Чапутова и глава Национального совета Борис Коллар заявили, что не поедут в Пекин, сообщает сайт телеканала ta3. А словацкий депутат Европарламента Мириам Лексманн и вовсе заявила, что стала соавтором призыва к тотальному дипломатическому бойкоту Олимпиады, так как «мир не может позволить себе закрывать глаза на беспрецедентные нарушения прав человека религиозных и этнических меньшинств Коммунистической партией Китая».
Первыми о дипломатическом бойкоте Игр заявили США. Позднее к ним присоединились Великобритания, Австралия и Канада. При этом президент МОК Томас Бах заявил, что он заинтересован в участии в Олимпиаде спортсменов, а не политиков.
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