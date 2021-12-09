Олимпийский чемпион Лондона задержан по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Янник Аньель задержан по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней девушки.
Французского пловца задержали в Париже сегодня, 9 декабря. Аньель арестован на время судебного расследования. Отмечается, что на Янника прошлым летом была подана жалоба из-за событий, которые произошли в 2016 году. Его обвиняют в изнасиловании 15-летней девушки.
Янник Аньель завоевал золотые медали на Олимпийских играх в Лондоне на дистанции 200 м вольным стилем и в эстафете 4 по 100 м кролем. Также на его счету серебро Игр в Лондоне в эстафете 4 по 200 м вольным стилем. Пловец завершил карьеру в 2016 году.
Олимпиада-2012. Плавание. Мужчины. Вольный стиль. 200 м
1. Яник Аньель (Франция).
2. Парк Таеньван (Южная Корея).
3. Янь Сунь (Китай).
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