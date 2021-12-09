Олимпийский чемпион Лондона задержан по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Янник Аньель задержан по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней девушки.

Французского пловца задержали в Париже сегодня, 9 декабря. Аньель арестован на время судебного расследования. Отмечается, что на Янника прошлым летом была подана жалоба из-за событий, которые произошли в 2016 году. Его обвиняют в изнасиловании 15-летней девушки.

Янник Аньель завоевал золотые медали на Олимпийских играх в Лондоне на дистанции 200 м вольным стилем и в эстафете 4 по 100 м кролем. Также на его счету серебро Игр в Лондоне в эстафете 4 по 200 м вольным стилем. Пловец завершил карьеру в 2016 году.

Олимпиада-2012. Плавание. Мужчины. Вольный стиль. 200 м

1. Яник Аньель (Франция).

2. Парк Таеньван (Южная Корея).

3. Янь Сунь (Китай).