Президент Франции назвал дипломатический бойкот ОИ-2022 символической мерой
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Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал символической мерой инициативу США и ряда других стран по дипломатическому бойкоту Олимпийских игр в Пекине и призвал не политизировать олимпийское движение.
«Мы не должны политизировать Олимпийские игры. Как и во всём, что происходит на международной арене, я предпочитаю делать то, что приносит полезный эффект. Решение о чисто дипломатическом, а не спортивном бойкоте зимних Олимпийских игр в Пекине будет очень маленькой и символической мерой.
Необходимо понять: либо мы проводим полный бойкот и не отправляем спортсменов, либо мы пытаемся совершать полезные действия на международном уровне, чтобы защитить спортсменов», — приводит слова Макрона Le Figaro.
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