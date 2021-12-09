Российские кёрлингисты не сумели квалифицироваться на ОИ-2022 в дабл-миксте
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Российские кёрлингисты Анна Сидорова и Алексей Тимофеев не сумели выйти в финал олимпийского квалификационного турнира среди смешанных пар и получить путёвку на Игры-2022. Отборочные соревнования за право выступить в Пекине проходят в Леувардене (Нидерланды).
В полуфинальном матче Сидорова и Тимофеев потерпели поражение от команды США со счётом 4:6. По итогам квалификационного турнира путёвки на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине получат две лучшие команды – те, которые сыграют в финале. Это сборные США и Австралии.
На Олимпиаде-2018 российские кёрлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий завоевали бронзовые медали в дабл-миксте, но впоследствии были лишены наград из-за обнаруженного у Крушельницкого допинга.
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