Российские кёрлингисты не сумели квалифицироваться на ОИ-2022 в дабл-миксте

Российские кёрлингисты Анна Сидорова и Алексей Тимофеев не сумели выйти в финал олимпийского квалификационного турнира среди смешанных пар и получить путёвку на Игры-2022. Отборочные соревнования за право выступить в Пекине проходят в Леувардене (Нидерланды).



В полуфинальном матче Сидорова и Тимофеев потерпели поражение от команды США со счётом 4:6. По итогам квалификационного турнира путёвки на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине получат две лучшие команды – те, которые сыграют в финале. Это сборные США и Австралии.



На Олимпиаде-2018 российские кёрлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий завоевали бронзовые медали в дабл-миксте, но впоследствии были лишены наград из-за обнаруженного у Крушельницкого допинга.