Ронни О'Салливан посоветовал сыну не играть в снукер

Шестикратный чемпион мира Ронни О'Салливан заявил, что не посоветовал бы своему сыну Ронни-младшему строить карьеру в снукере, и объяснил почему.

«Оказывает ли Великобритания достаточную поддержку молодым игрокам в снукер? Очевидно, нет. Думаю, что это задача Ассоциации снукера сделать всё необходимое. Вот кто должен вкладывать в это деньги. Но буду честен, я бы не позволил сыну играть в снукер. Может, это и хорошо, что нет подобной возможности вместо гольфа, футбола или тенниса.

Лично я не хотел бы, чтобы мой ребёнок играл в снукер. Я честный парень, поэтому говорю честно. Может, через 20-30 лет снукер снова будет на вершине, но сейчас я бы сказал: «Иди и найди другую работу», — приводит слова О'Салливана Daily Express.