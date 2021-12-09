Хиггинс резко ответил О'Салливану, заявившему, что детям не стоит идти в снукер
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Четырёхкратный чемпион мира Джон Хиггинс отреагировал на слова Ронни О’Салливана, который не рекомендовал детям строить карьеру в снукере, а заняться лучше футболом, гольфом или теннисом. О’Салливан заявил, что не отдаст в снукер своего сына.
«Считаю позором его слова о том, что дети не должны играть в снукер. Думаю, ужасно даже произносить это.
Например, если бы мой отец услышал, как Стив Дэвис или Джимми Уайт сказали подобное. Мой отец сказал бы мне: «Стив Дэвис говорит, что тебе не следует играть в снукер. Так что ты не получишь денег, чтобы пойти потренироваться». А я хотел играть в снукер. Это ужасно, что Ронни так сказал, и он знает это не хуже меня», — приводит слова Хиггинса The Independent.
Новость по темеРонни О'Салливан посоветовал сыну не играть в снукер
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