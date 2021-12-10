Симона Байлз стала атлетом года по версии журнала Time

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Симона Байлз стала лучшим атлетом 2021 года по версии журнала Time.



В 2021 году Байлз считалась главной фавориткой Олимпийских игр в Токио, но из-за психических проблем спортсменка завоевала только две медали — серебро в командных соревнованиях и бронзу в упражнениях на брусьях. После завершения Игр она попала в скандал с сексуальными домогательствами со стороны бывшего врача команды Ларри Нарсона, пишет Time.



Ей пришлось в этом году не только справляться с синдромом дефицита внимания без необходимой медикаментозной поддержки во время соревнований в Японии, но и давать показания в органах ФБР, олимпийских, параолимпийских и гимнастических комитетах США по очень щекотливому поводу. Чтобы отметить её достижения и в спорте, и в жизни журнал Time признал ее лучшим атлетом 2021 года.



«Я верю, что всё происходит не просто так, и в этом была какая-то цель», — сказала она в интервью журналу почти четыре месяца спустя после Олимпиады.



«Симона Байлз использовала своё выдающееся положение величайшей гимнастки мира, чтобы вдохновить давно назревший глобальный разговор о психическом здоровье, — сказал американский игрок в американский футбол Колин Каперник. — Её влияние выходит далеко за пределы спорта и показывает нам, что другой мир — лучший мир — возможен, когда мы говорим свою правду честно и искренне».

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