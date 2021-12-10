Михайличенко — о матче со Словенией: очень горжусь своей командой

Левый полусредний сборной России Елена Михайличенко прокомментировала результат матча основного раунда чемпионата мира с командой Словении. Встреча завершилась со счётом 26:26.



«Огорчены, что не смогли добыть важные два очка. Но есть и положительная сторона: мы собрались в конце и отыграли серьёзное отставание. В сложный момент и тренерский штаб, и вообще все, кто был на площадке и на скамейке, старались друг друга подбадривать. Абсолютно от каждого чувствовалась поддержка. Я очень горжусь своей командой», — цитирует Михайличенко пресс-служба Федерации гандбола России.



На предварительном этапе российские гандболистки одержали три победы в трёх матчах. Россиянки разгромили команду Камеруна со счётом 40:18, одолели соперниц из Польши – 26:23 и взяли верх над сборной Сербии — 32:22. Далее в основном раунде сборная России 11 декабря сыграет с командой Черногории, а 13 декабря – с Францией.

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