Манагарова — о матче со Словенией: подобные встречи идут на пользу молодым игрокам

Правый крайний сборной России по гандболу Юлия Манагарова поделилась впечатлениями от матча основного раунда чемпионата мира с командой Словении. Встреча завершилась со счётом 26:26.



«Теперь мы знаем, как будем вести себя в стрессовых ситуациях. Постараемся улучшить свою игру. Нужно смотреть на матч с разных сторон. Мы вообще могли остаться без очков, так что здорово, что собрались с мыслями, сумели перевернуть игру, догнали, поборолись. Опыт так и приобретается — в поиске решений в стрессовых ситуациях. Подобные матчи идут на пользу молодым игрокам», — цитирует Манагарову пресс-служба Федерации гандбола России.



На предварительном этапе российские гандболистки одержали три победы в трёх матчах. Россиянки разгромили команду Камеруна со счётом 40:18, одолели соперниц из Польши – 26:23 и взяли верх над сборной Сербии — 32:22. Далее в основном раунде сборная России 11 декабря сыграет с командой Черногории, а 13 декабря – с Францией.

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