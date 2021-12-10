Бодниева — о матче со Словенией: подвела защита, которая должна быть основой нашей игры

Главный тренер сборной России по гандболу Людмила Бодниева поделилась мнением о матче основного раунда чемпионата мира с командой Словении. Встреча завершилась со счётом 26:26. Россиянки уступали в счёте, но сумели в концовке свести встречу к ничьей.



«Почему позволили соперницам оторваться в счёте? Не хотела бы по горячим следам сейчас говорить про конкретные ошибки. Но это элементарные недоработки. Тактически команда действовала правильно, не хватало мелочей, особенно в защите. Выходили не до конца или поздно, промахивались по руке, действовали недостаточно жёстко.



Всё это игровые моменты, из которых складывается общая картина. Подвела защита, которая должна быть основой нашей игры, не лучший день сегодня и у наших бросающих. Хотя и словенский вратарь провела сильный матч», — приводит слова Бодниевой пресс-служба Федерации гандбола России.