Карякин поддержал Непомнящего перед партией с Карлсеном, которая может стать последней
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Российский гроссмейстер Сергей Карякин поддержал претендента на шахматную корону Яна Непомнящего перед 11-й партией матча на первенство мира с действующим чемпионом Магнусом Карлсеном.
После 10 партий счёт 6,5:3,5 в пользу Карлсена. Если сегодня, 10 декабря, норвежский гроссмейстер обыграет Непомнящего, у него станет 7,5 очка и матч закончится досрочно.
«Вся команда Яна видит эту мощную поддержку в соцсетях! Спасибо всем за каждый видеоролик, за каждое доброе слово в поддержку Яна и поставленный хештег!» — написал Карякин в «Инстаграме», прикрепив текст к соответствующему фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Сергея Карякина.
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