Ян Непомнящий: я никогда не проигрывал столько партий

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал поражение в матче за мировую шахматную корону с норвежцем Магнусом Карлсеном.
После четвёртого проигрыша Непомнящего счёт после 11 партий стал 7,5:3,5 в пользу Карлсена, который досрочно защитил титул.
«Прежде всего это был отличный опыт для меня. К сожалению, теоретические знания мне никак не пригодились. То, что было раньше, не повторилось. Матч состоит из многих компонентов: физическая подготовка, психологическая и т.д. Честно говоря, у меня было больше шансов, чем я ожидал. Что произошло после пяти партий? Мне нужно отдохнуть и понять, что именно было не так. В любом случае я получил опыт, мне есть над чем работать. Может быть, решение этюдных задач поможет.
Готов ли бороться в кандидатском турнире? Можно думать об этом, но пока лучше отдохнуть. Я никогда не проигрывал столько партий», — сказал Непомнящий на пресс-конференции.
Больше новостей и материалов о матче за шахматную корону — в телеграм-каналах «Шахматы +» и «Чемпионата».
- 10 декабря 2021
-
19:53
-
19:52
-
19:44
-
19:37
-
19:26
-
18:53
-
17:39
-
14:52
-
14:00
-
12:34
-
11:23
-
10:22
-
10:15
-
09:23
-
07:33
-
05:37
-
00:59
-
00:46
- 9 декабря 2021
-
23:20
-
22:56
-
22:15
-
21:49
-
21:05
-
21:04
-
19:37
-
18:57
-
17:41
-
15:44
-
14:47
-
14:26
-
14:08
-
13:28
-
12:37
-
12:07
-
11:09