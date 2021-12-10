Ян Непомнящий: я никогда не проигрывал столько партий

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал поражение в матче за мировую шахматную корону с норвежцем Магнусом Карлсеном.

После четвёртого проигрыша Непомнящего счёт после 11 партий стал 7,5:3,5 в пользу Карлсена, который досрочно защитил титул.



«Прежде всего это был отличный опыт для меня. К сожалению, теоретические знания мне никак не пригодились. То, что было раньше, не повторилось. Матч состоит из многих компонентов: физическая подготовка, психологическая и т.д. Честно говоря, у меня было больше шансов, чем я ожидал. Что произошло после пяти партий? Мне нужно отдохнуть и понять, что именно было не так. В любом случае я получил опыт, мне есть над чем работать. Может быть, решение этюдных задач поможет.

Готов ли бороться в кандидатском турнире? Можно думать об этом, но пока лучше отдохнуть. Я никогда не проигрывал столько партий», — сказал Непомнящий на пресс-конференции.

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