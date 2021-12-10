Магнус Карлсен: я просто профессионально сделал своё дело

Чемпион мира норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен после досрочной победы над претендентом из России Яном Непомнящим в матче за мировую шахматную корону подвёл итог противостояния.
Матч завершился после 11-й партии. Магнус выиграл со счётом 7,5:3,5.
«Спасибо всем за поздравления. Я не ожидал, что всё закончится именно так. Но я просто профессионально сделал своё дело. Мне не о чем сожалеть. После пяти ничьих подряд у меня не было шансов на что-то большее, а затем всё перевернулось. Конечно, никто не ожидал того, что произошло. Ян не смог показать свою лучшую игру, и это печально для всех. Такое иногда бывает, когда в сложной ситуации всё ломается.
Не расстроен ли тем, как прошёл матч? Нет, конечно. Шестая партия была просто великолепной. Да, мы оба допускали ошибки, но это была битва. Она всё и решила, на мой взгляд», — сказал Карлсен на пресс-конференции.
Больше новостей и материалов о матче за шахматную корону — в телеграм-каналах «Шахматы +» и «Чемпионата».
- 10 декабря 2021
-
19:53
-
19:52
-
19:44
-
19:37
-
19:26
-
18:53
-
17:39
-
14:52
-
14:00
-
12:34
-
11:23
-
10:22
-
10:15
-
09:23
-
07:33
-
05:37
-
00:59
-
00:46
- 9 декабря 2021
-
23:20
-
22:56
-
22:15
-
21:49
-
21:05
-
21:04
-
19:37
-
18:57
-
17:41
-
15:44
-
14:47
-
14:26
-
14:08
-
13:28
-
12:37
-
12:07
-
11:09