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Магнус Карлсен: я просто профессионально сделал своё дело

Магнус Карлсен: я просто профессионально сделал своё дело
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Чемпион мира норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен после досрочной победы над претендентом из России Яном Непомнящим в матче за мировую шахматную корону подвёл итог противостояния.

Матч завершился после 11-й партии. Магнус выиграл со счётом 7,5:3,5.

«Спасибо всем за поздравления. Я не ожидал, что всё закончится именно так. Но я просто профессионально сделал своё дело. Мне не о чем сожалеть. После пяти ничьих подряд у меня не было шансов на что-то большее, а затем всё перевернулось. Конечно, никто не ожидал того, что произошло. Ян не смог показать свою лучшую игру, и это печально для всех. Такое иногда бывает, когда в сложной ситуации всё ломается.

Не расстроен ли тем, как прошёл матч? Нет, конечно. Шестая партия была просто великолепной. Да, мы оба допускали ошибки, но это была битва. Она всё и решила, на мой взгляд», — сказал Карлсен на пресс-конференции.

Больше новостей и материалов о матче за шахматную корону — в телеграм-каналах «Шахматы +» и «Чемпионата».

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