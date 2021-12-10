Вишванатан Ананд рассказал, что нужно было делать Непомнящему, чтобы не проиграть Карлсену

15-й чемпион мира, индиец Вишванатан Ананд прокомментировал поражение соотечественника Яна Непомнящего в 11-й партии матча с Магнусом Карлсеном за мировую шахматную корону.
«Ян просто рассыпался. Он проиграл эту партию, хотя ещё мог сделать ничью. Он мог спокойно ходить ладьёй на d4, а вместо этого ошибся. Да, ему нужно было рисковать, но ничья была бы лучше, чем поражение. В восьмой и девятой партиях матча он совершил похожие ошибки», — передаёт слова Ананда корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
Напомним, претендент Непомнящий, игравший белыми фигурами, потерпел поражение. Четвёртое в этом титульном матче. После 11 партий счёт стал 7,5:3,5 в пользу Карлсена. Норвежский гроссмейстер досрочно защитил титул, так как даже три победы в оставшихся трёх партиях не помогут россиянину сравнять счёт.
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