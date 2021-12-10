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Тяжелоатлет Зулфат Гараев стал бронзовым призёром чемпионата мира

Тяжелоатлет Зулфат Гараев стал бронзовым призёром чемпионата мира
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Россиянин Зулфат Гараев стал бронзовым призёром чемпионата мира по тяжёлой атлетике в весовой категории до 67 кг. Соревнования проходят в Ташкенте. В рывке спортсмен поднял 146 кг и толкнул 169 кг, его результат в двоеборье составил 315 кг.

Чемпионом мира стал Достон Йокубов из Узбекистана, поднявший в сумме 324 кг (144+180), серебро завоевал представитель Колумбии Франсиско Москера (316 кг; 137+179). Отметим, что 21-летний чемпион Европы среди юниоров Гараев стал обладателем малой золотой медали в рывке.

Тяжёлая атлетика. Чемпионат мира. Ташкент, Узбекистан
Мужчины. До 67 кг

1. Достон Йокубов (Узбекистан) – 324 (144+180).
2. Франсиско Москера (Колумбия) – 316 (137+179).
3. Зульфат Гараев (Россия) – 315 (146+169).

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