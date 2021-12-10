Тяжелоатлет Зулфат Гараев стал бронзовым призёром чемпионата мира

Россиянин Зулфат Гараев стал бронзовым призёром чемпионата мира по тяжёлой атлетике в весовой категории до 67 кг. Соревнования проходят в Ташкенте. В рывке спортсмен поднял 146 кг и толкнул 169 кг, его результат в двоеборье составил 315 кг.

Чемпионом мира стал Достон Йокубов из Узбекистана, поднявший в сумме 324 кг (144+180), серебро завоевал представитель Колумбии Франсиско Москера (316 кг; 137+179). Отметим, что 21-летний чемпион Европы среди юниоров Гараев стал обладателем малой золотой медали в рывке.

Тяжёлая атлетика. Чемпионат мира. Ташкент, Узбекистан

Мужчины. До 67 кг

1. Достон Йокубов (Узбекистан) – 324 (144+180).

2. Франсиско Москера (Колумбия) – 316 (137+179).

3. Зульфат Гараев (Россия) – 315 (146+169).