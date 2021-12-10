«Это просто катастрофа». Карпов — о досрочном поражении Непомнящего в титульном матче

12-й чемпион мира по шахматам россиянин Анатолий Карпов прокомментировал результат матча за мировую шахматную корону между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Яном Непомнящим.
Карлсен досрочно защитил титул, выиграв у Непомнящего за 11 партий. Итоговый счёт – 7,5:3,5 в пользу норвежца.
«Всё складывалось не так плохо. В первых пяти партиях инициатива была у Непомнящего. Думаю, что одну из трёх он (владея преимуществом) мог даже выиграть. Когда упустил преимущество в пятой, если не ошибаюсь, встрече, то я предсказал: в шахматах как в футболе: не забил ты – забили тебе. Видимо, он расстроился после третьей перспективной партии. Затем как-то потерялся, проиграв четыре партии из шести. Это кошмар. Он абсолютно сломался, такое редко бывает в матчах за звание чемпиона мира.
Это просто катастрофа. Я не помню, чтобы в матчах на первенство мира один из соперников проиграл четыре партии из шести. Знал, что Ян серьёзно готовился и был неплох. Начало матча не было им реализовано, он имел перевес и мог захватить лидерство. В итоге абсолютно сломался», — приводит слова Карпова «РИА Новости».
Больше новостей и материалов о матче за шахматную корону — в телеграм-каналах «Шахматы +» и «Чемпионата».
- 10 декабря 2021
-
21:03
-
20:32
-
20:11
-
19:53
-
19:52
-
19:44
-
19:37
-
19:26
-
18:53
-
17:39
-
14:52
-
14:00
-
12:34
-
11:23
-
10:22
-
10:15
-
09:23
-
07:33
-
05:37
-
00:59
-
00:46
- 9 декабря 2021
-
23:20
-
22:56
-
22:15
-
21:49
-
21:05
-
21:04
-
19:37
-
18:57
-
17:41
-
15:44
-
14:47
-
14:26
-
14:08
-
13:28