«Это просто катастрофа». Карпов — о досрочном поражении Непомнящего в титульном матче

12-й чемпион мира по шахматам россиянин Анатолий Карпов прокомментировал результат матча за мировую шахматную корону между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Яном Непомнящим.

Карлсен досрочно защитил титул, выиграв у Непомнящего за 11 партий. Итоговый счёт – 7,5:3,5 в пользу норвежца.

«Всё складывалось не так плохо. В первых пяти партиях инициатива была у Непомнящего. Думаю, что одну из трёх он (владея преимуществом) мог даже выиграть. Когда упустил преимущество в пятой, если не ошибаюсь, встрече, то я предсказал: в шахматах как в футболе: не забил ты – забили тебе. Видимо, он расстроился после третьей перспективной партии. Затем как-то потерялся, проиграв четыре партии из шести. Это кошмар. Он абсолютно сломался, такое редко бывает в матчах за звание чемпиона мира.

Это просто катастрофа. Я не помню, чтобы в матчах на первенство мира один из соперников проиграл четыре партии из шести. Знал, что Ян серьёзно готовился и был неплох. Начало матча не было им реализовано, он имел перевес и мог захватить лидерство. В итоге абсолютно сломался», — приводит слова Карпова «РИА Новости».

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