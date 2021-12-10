«Ян сейчас просто слабее». Песков — о поражении Непомнящего в титульном матче

Пресс-секретарь президента России, председатель попечительского совета Российской шахматной федерации (РШФ) Дмитрий Песков оценил результат матча за мировую шахматную корону.

Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен досрочно защитил титул. После 11 партий, четыре из которых завершились поражением россиянина Яна Непомнящего, счёт стал 7,5:3,5 в пользу норвежца.



«Это шахматы. Ян сейчас просто слабее. Но он прекрасный шахматист с широкими перспективами», — приводит слова Пескова «РБК Спорт».



Карлсен удерживает титул с 2013 года. Тогда он обыграл Вишванатана Ананда из Индии. Через год соперники встретились вновь, но результат не изменился. В третьем матче Карлсен в 2016 году нанёс поражение россиянину Сергею Карякину, а в 2018-м обыграл американца Фабиано Каруану.

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