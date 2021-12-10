Каспаров — о титульном матче: нельзя винить акулу, если её соперник становится рыбёшкой!

13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров отреагировал на результат матча за мировую шахматную корону.

Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен досрочно защитил титул. После 11 партий, четыре из которых завершились поражением россиянина Яна Непомнящего, счёт стал 7,5:3,5.



«Поздравляю Магнуса с доминирующим превосходством в матче с Непомнящим, который не смог оказать никакого сопротивления после поражения в шестой партии. Карлсену в этом матче редко приходилось показывать себя с лучшей стороны, но нельзя винить акулу, если её соперник становится рыбёшкой!» — написал Каспаров на своей странице в «Твиттере».

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