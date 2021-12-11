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Четыре камерунские гандболистки бесследно пропали на чемпионате мира

Четыре камерунские гандболистки бесследно пропали на чемпионате мира
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Четыре гандболистки сборной Камеруна пропали на чемпионате мира, который проходит в Лирии неподалёку от Валенсии.

Имена пропавших спортсменок: Амели Севани Мвуа (правый нападающий), Апполин Мишель Абена Экобена (левый защитник), Ясмин Йотчум (центральный нападающий) и Жодель Кларис Маджуфанг (правый защитник). Все, кроме Абена Экобена, сыграли в матче со сборной России, который состоялся 3 декабря в рамках группового этапа чемпионата мира.

Гандболистки не явились на ковид-тест, который проводился в 7:30 утра в отеле, где проживает команда. С тех пор спортсменок никто не видел, они не выходили на связь.

В последний раз они были замечены в среду вечером, когда сели в такси возле отеля.

Напомним, неделю назад, 3 декабря, со сборной Камеруна встречалась сборная России. В дебютном матче группы B отечественные гандболистки одолели африканскую команду со счётом 40:18.

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Теги Другие Гандбол •••

Заглавное фото: Ivan Terron/Europa Press via Getty Images

Источник: El Pais

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