Карлсен опубликовал фото Коби Брайанта после победы над Непомнящим

Чемпион мира норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен после победы над россиянином Яном Непомнящим в матче за шахматную корону в своём «твиттере» опубликовал фото легендарного баскетболиста Коби Брайанта.
Возможно, таким образом, Карлсен намекнул, что он и Брайан являются пятикратными чемпионами.
Посмотреть фото можно в «твиттере» Магнуса Карлсена.
Матч за мировую шахматную корону досрочно завершился победой Карлсена. Гроссмейстеры провели 11 партий, четыре из них Непомнящий проиграл. Чемпионский матч завершился со счётом 7,5:3,5 в пользу Карлсена, который стал пятикратным чемпионом мира.
Коби Брайан является пятикратным чемпионом НБА. Американец погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолёта в Калабасасе недалеко от Лос-Анджелеса. В авиакатастрофе также погибли пилот, 13-летняя дочь Коби Джианна Брайант и семь пассажиров.
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