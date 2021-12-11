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Карлсен опубликовал фото Коби Брайанта после победы над Непомнящим

Карлсен опубликовал фото Коби Брайанта после победы над Непомнящим
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Чемпион мира норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен после победы над россиянином Яном Непомнящим в матче за шахматную корону в своём «твиттере» опубликовал фото легендарного баскетболиста Коби Брайанта.

Возможно, таким образом, Карлсен намекнул, что он и Брайан являются пятикратными чемпионами.

Посмотреть фото можно в «твиттере» Магнуса Карлсена.

Матч за мировую шахматную корону досрочно завершился победой Карлсена. Гроссмейстеры провели 11 партий, четыре из них Непомнящий проиграл. Чемпионский матч завершился со счётом 7,5:3,5 в пользу Карлсена, который стал пятикратным чемпионом мира.

Коби Брайан является пятикратным чемпионом НБА. Американец погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолёта в Калабасасе недалеко от Лос-Анджелеса. В авиакатастрофе также погибли пилот, 13-летняя дочь Коби Джианна Брайант и семь пассажиров.

Больше новостей и материалов о матче за шахматную корону — в телеграм-каналах «Шахматы +» и «Чемпионата».

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