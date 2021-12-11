Илья Левитов — о помощи Дубова Карлсену: не могу это уложить у себя в голове

Бывший председатель правления Российской шахматной федерации Илья Левитов прокомментировал информацию, что россиянин Даниил Дубов был секундантом норвежца Магнуса Карлсена в матче за шахматную корону с претендентом Яном Непомнящим.

«Вчера вечером стало известно, что Магнусу на матче помогал Даниил Дубов. Я, честно говоря, не поверил сперва, но оказалось правда. Я как-то не могу это уложить у себя в голове. Даниил так любит рассказывать, как он гордится выступать за сборную Россию, что у нас великая шахматная держава и мы всегда должны побеждать», — написал Левитов в своём телеграм-канале.

Матч за мировую шахматную корону досрочно завершился победой Карлсена. Гроссмейстеры провели 11 партий, четыре из них Непомнящий проиграл. Чемпионский матч завершился со счётом 7,5:3,5 в пользу Карлсена.

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