Илья Левитов — о помощи Дубова Карлсену: не могу это уложить у себя в голове

Бывший председатель правления Российской шахматной федерации Илья Левитов прокомментировал информацию, что россиянин Даниил Дубов был секундантом норвежца Магнуса Карлсена в матче за шахматную корону с претендентом Яном Непомнящим.
«Вчера вечером стало известно, что Магнусу на матче помогал Даниил Дубов. Я, честно говоря, не поверил сперва, но оказалось правда. Я как-то не могу это уложить у себя в голове. Даниил так любит рассказывать, как он гордится выступать за сборную Россию, что у нас великая шахматная держава и мы всегда должны побеждать», — написал Левитов в своём телеграм-канале.
Матч за мировую шахматную корону досрочно завершился победой Карлсена. Гроссмейстеры провели 11 партий, четыре из них Непомнящий проиграл. Чемпионский матч завершился со счётом 7,5:3,5 в пользу Карлсена.
Больше новостей и материалов о матче за шахматную корону — в телеграм-каналах «Шахматы +» и «Чемпионата».
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