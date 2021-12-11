Карякин отреагировал на то, что россиянин Дубов помогал Карлсену

Российский гроссмейстер Сергей Карякин высказался о поражении россиянина Яна Непомнящего в матче за шахматную корону с норвежцем Магнусом Карлсеном.
«Несмотря на конечный результат, я гожусь тем, что был в такой хорошей команде! Спасибо Яну за приглашение. Возможно, были ошибки в подготовке, но мало кто знает, как усердно Ян работал перед турниром. Надеюсь, он оправится и вернётся сильнее!
Конечно, я поздравляю чемпиона мира, но у меня есть небольшое замечание. Представьте, что вам предстоит сыграть матч за мировую шахматную корону с Карлсеном. Примите ли вы помощь, скажем от …. Хаммера или Тари (норвежские гроссмейстеры. – Прим. «Чемпионата»)? И предложите ли вы им помочь вам?» — написал Карякин в своём «твиттере».
Матч за мировую шахматную корону досрочно завершился победой Карлсена. Гроссмейстеры провели 11 партий, четыре из них Непомнящий проиграл. Чемпионский матч завершился со счётом 7,5:3,5 в пользу Карлсена.
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