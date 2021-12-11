Конькобежка Ольга Фаткулина выиграла этап Кубка мира в Калгари на дистанции 500 метров
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Российская конькобежка Ольга Фаткулина завоевала золото на дистанции 500 метров на четвёртом этапе Кубка мира в Калгари (Канада), который завершится завтра, 12 декабря.
Фаткулина преодолела дистанцию за 36,726 секунды, установив личный рекорд. Второй стала японка Нао Кодайра (отставание +0,09 секунды). Третье место заняла ещё одна представительница России Ангелина Голикова (+0,09).
Другие россиянки Дарья Качанова и Кристина Силаева стали 8-й и 17-й соответственно. Отставание Качановой — + 0,50 секунды, Силаевой — + 1,28.
31-летняя Фаткулина — серебряный призёр Олимпийских игр — 2014 в Сочи на дистанции 500 метров, чемпионка мира 2013 года на дистанции 1000 метров, многократный призёр ЧМ, многократная чемпионка Европы.
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