Гимнастка Мельникова: мне кажется, Симона Байлз — спортсменка века

Олимпийская чемпионка 2020 года в командных соревнованиях гимнасток Ангелина Мельникова отреагировала на то, что американка Симона Байлз стала лучшим атлетом 2021 года по версии журнала Time.
В 2021 году Байлз считалась главной фавориткой Олимпийских игр в Токио, но из-за психических проблем спортсменка завоевала только две медали — серебро в командных соревнованиях и бронзу в упражнениях на брусьях.
«Мне кажется, Симона — спортсменка года всегда, она спортсменка века (улыбается). Нормально на это отреагировала. У них же там свои критерии. Ведь в США очень важно ментальное здоровье», — приводит слова Мельниковой «РИА Новости Спорт».
Помимо золота в командном многоборье на Играх в Токио (Япония) 21-летняя россиянка Мельникова завоевала две бронзовые медали: в личном многоборье и в вольных упражнениях. А на постолимпийском чемпионате мира в Китакюсю (Япония) Ангелина взяла золото в личном многоборье, а также серебро в вольных упражнениях и бронзу в опорном прыжке.
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