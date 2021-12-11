«Не от большого ума, наверное». Дубов — о критике из-за работы с иностранцем Карлсеном

Российский гроссмейстер Даниил Дубов ответил на критику, связанную с его помощью норвежцу Магнусу Карлсену в матче за шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим. Ранее стало известно, Дубов был секундантом норвежца.
«То, что это кому-то может не понравиться – не новость. Не первый раз с этим сталкиваюсь. Сравнительно спокойно к этому отношусь. Для меня в этом проблемы нет. Думаю, что для Яна тоже. Не знаю откуда идёт, что россиянин не должен помогать иностранцу готовиться к титульному матчу с россиянином. Не от большого ума, наверное. Есть какие-то имперские амбиции – все против нас, все – враги. Особенно, если у нас что-то не получается.
Вообще, логически на это всё можно взглянуть иначе. С точки зрения сборной России: один из лучших российских шахматистов, сравнительно молодой, поработал с лучшим шахматистом в истории – набрался опыта, который поможет в карьере. Например, после моего предыдущего сотрудничества с Магнусом я выиграл чемпионат мира по быстрым шахматам. Так тоже можно смотреть на ситуацию. А можно видеть именно в контексте свои – чужие», — сказал Дубов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
Полное интервью с Дубовым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
Больше новостей и материалов о матче за шахматную корону — в телеграм-каналах «Шахматы +» и «Чемпионата».
- 11 декабря 2021
-
13:53
-
13:46
-
13:27
-
13:22
-
12:09
-
11:49
-
11:26
-
09:47
-
09:24
-
08:51
-
04:54
-
03:18
-
01:55
-
00:56
-
00:34
- 10 декабря 2021
-
23:53
-
23:36
-
23:00
-
21:59
-
21:44
-
21:03
-
20:32
-
20:11
-
19:53
-
19:52
-
19:44
-
19:37
-
19:26
-
18:53
-
17:39
-
14:52
-
14:00
-
12:34
-
11:23
-
10:22