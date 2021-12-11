«Не от большого ума, наверное». Дубов — о критике из-за работы с иностранцем Карлсеном

Российский гроссмейстер Даниил Дубов ответил на критику, связанную с его помощью норвежцу Магнусу Карлсену в матче за шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим. Ранее стало известно, Дубов был секундантом норвежца.

«То, что это кому-то может не понравиться – не новость. Не первый раз с этим сталкиваюсь. Сравнительно спокойно к этому отношусь. Для меня в этом проблемы нет. Думаю, что для Яна тоже. Не знаю откуда идёт, что россиянин не должен помогать иностранцу готовиться к титульному матчу с россиянином. Не от большого ума, наверное. Есть какие-то имперские амбиции – все против нас, все – враги. Особенно, если у нас что-то не получается.

Вообще, логически на это всё можно взглянуть иначе. С точки зрения сборной России: один из лучших российских шахматистов, сравнительно молодой, поработал с лучшим шахматистом в истории – набрался опыта, который поможет в карьере. Например, после моего предыдущего сотрудничества с Магнусом я выиграл чемпионат мира по быстрым шахматам. Так тоже можно смотреть на ситуацию. А можно видеть именно в контексте свои – чужие», — сказал Дубов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Полное интервью с Дубовым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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