Осуждаете ли вы россиянина Даниила Дубова, который работал в команде Магнуса Карлсена?

Россиянин Даниил Дубов был секундантом норвежца Магнуса Карлсена в матче за шахматную корону с претендентом Яном Непомнящим.

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Встреча за мировую шахматную корону досрочно завершилась победой Карлсена. Гроссмейстеры провели 11 партий, четыре из которых Непомнящий проиграл. Чемпионский матч завершился со счётом 7,5:3,5 в пользу Карлсена.

Напомним, 25-летний Дубов — чемпион мира по быстрым шахматам 2018 года. Его появление в команде соперника россиянина Яна Непомнящего было неожиданным.

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