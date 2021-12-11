Женская сборная России обыграла Черногорию на чемпионате мира по гандболу
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Женская сборная России по гандболу провела матча 2-го тура основного раунда чемпионата мира. Россиянки встречались с соперницами из Черногории. Матч закончился победой России со счётом 31:25. Уже после первого тайма российская сборная оторвалась на восемь мячей (18:10), а во втором лишь позволила соперницам сделать счёт более приличным.
Россиянки возглавляют группу I, набрав семь очков в четырёх матчах. Второе место занимает Франция, у которой шесть очков в трёх матчах. Черногория пока не набрала ни одного очка.
Следующий матч российская сборная проведёт с командой Франции. Он состоится уже 13 декабря.
Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. Основной раунд. Группа I.
Черногория — Россия – 25:31 (10:18)
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