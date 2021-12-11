Женская сборная России по гандболу в шаге от выхода из группы ЧМ. Турнирные расклады

Женская сборная России по гандболу провела очередной матч в основном раунде чемпионата мира. Россиянки обыграли соперниц из Черногории со счётом 31:25. Ещё в первой половине встречи российская сборная создала комфортный задел (16:10). Во второй половине матча черногорские гандболистки немного сократили отставание в счёте, но не смогли спастись.



Эта победа практически гарантирует сборной России выход в четвертьфинал чемпионата мира. Россиянки занимают второе место в своей группе, набрав семь очков. Лидирует сборная Франции, набравшая восемь очков.



Теоретические шансы обойти Россию есть только у команды Словении, которая набрала три очка в трёх матчах. Для этого словенкам надо выиграть две оставшиеся встречи при поражении России в матче с Францией. Так как Россия и Словения сыграли вничью (26:26), в случае равенства очков будет считаться разница мячей. У России сейчас 115:96, у Словении — 72:73.

Новость по теме Женская сборная России обыграла Черногорию на чемпионате мира по гандболу