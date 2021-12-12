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Д. Аверина: знаете, как я боялась сказать Винер, что не буду выступать в этом купальнике?

Д. Аверина: знаете, как я боялась сказать Винер, что не буду выступать в этом купальнике?
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Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины приняли участие в съёмках шоу «Вечерний Ургант» и ответили на вопрос о купальниках для выступлений.

Ургант: Кто из вас хотя бы один раз говорил Ирине Винер-Усмановой «Мне не нравится купальник, в котором я выступаю», но всё равно выступал в этом купальнике?

Арина Аверина: Я.

Дина Аверина: Я. Были случаи, что не выступала. Знаете, как я боялась это сказать?

Ургант: Если бы мне Ирина Винер сказала надеть купальник и выйти, я бы вышел. Я бы не смог сказать ей «нет». Это требует выдержки, конечно.

Дина Аверина: Да, я долго настраивалась.

Напомним, Дина Аверина на Олимпийских играх в Токио (Япония) заняла второе место, а Арина — четвёртое. На чемпионате мира в Китакюсю Дина Аверина завоевала пять золотых медалей и одно серебряную. Арина Аверина стала обладательницей одной золотой медали, двух серебряных и двух бронзовых.

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