Дубов пошутил, что России нужно натурализовать Карлсена для возвращения шахматной короны

Российский гроссмейстер Даниил Дубов пошутил про то, что России нужно натурализовать норвежца Магнуса Карлсена для возвращения мировой шахматной короны. Также Дубов ответил на слухи о том, что французский шахматист Алиреза Фируджа был готов выступать под флагом России.

«Фируджа был готов принять российское гражданство? Мне кажется, что российская земля достаточно богата талантами. Ян Непомнящий тому подтверждение. Фируджа, безусловно, особенный игрок, но мы не знаем, чего он добьётся. Мне кажется, для сборной России это не самая большая потеря. Наша команда в любом случае будет состоять из очень сильных игроков. В сборной один человек, как правило, не так важен, как команда. А что касается индивидуального титула чемпиона мира, то он, на мой взгляд, имеет меньше отношения к национальным интересам. Сборной лучше выиграть шахматную «Олимпиаду». Безусловно, в плане борьбы за корону Фируджа имеет некоторые перспективы, но они есть и у многих российских шахматистов. Да, с Фируджей шансы были бы выше, но они и так есть. Если всё пойдёт как надо, то вернём корону и без натурализации. В крайнем случае Магнуса натурализуем – автоматически корону получим», — сказал Дубов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.