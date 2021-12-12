Хиггинс сыграет с Бреселем в финале турнира по снукеру Scottish Open

Определились оба финалиста Открытого чемпионата Шотландии по снукеру, который проходит в валлийском Лландидно.

В первом полуфинале четырёхкратный чемпион мира, шотландец Джон Хиггинс победил шестикратного чемпиона мира 2020 года, британца Ронни О’Салливана со счетом 6:1 и вышел в финал Scottish Open.

Отметим, что Хиггинс выиграл пять из шести матчей у О’Салливана в 2021 году.

Во втором полуфинале бельгийский снукерист Люка Бресель разгромил валлийца Энтони Макгилла со счетом 6:1. Бресель выступит во втором финале подряд.

Хиггинс и Бресель сразятся за трофей Стивена Хендри и главный призовой фонд в размере £ 70 тысяч.

Финальная встреча состоится сегодня, 12 декабря, в 16:00 по московскому времени.