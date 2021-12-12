Хиггинс сыграет с Бреселем в финале турнира по снукеру Scottish Open
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Определились оба финалиста Открытого чемпионата Шотландии по снукеру, который проходит в валлийском Лландидно.
В первом полуфинале четырёхкратный чемпион мира, шотландец Джон Хиггинс победил шестикратного чемпиона мира 2020 года, британца Ронни О’Салливана со счетом 6:1 и вышел в финал Scottish Open.
Отметим, что Хиггинс выиграл пять из шести матчей у О’Салливана в 2021 году.
Во втором полуфинале бельгийский снукерист Люка Бресель разгромил валлийца Энтони Макгилла со счетом 6:1. Бресель выступит во втором финале подряд.
Хиггинс и Бресель сразятся за трофей Стивена Хендри и главный призовой фонд в размере £ 70 тысяч.
Финальная встреча состоится сегодня, 12 декабря, в 16:00 по московскому времени.
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