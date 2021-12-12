Шипов сравнил помощь Дубова Карлсену с периодом, когда Хиддинк был тренером сборной России

Российский тренер, шахматист, комментатор Сергей Шипов сравнил ситуацию с россиянином Даниилом Дубовым, который был секундантом Магнуса Карлсена в матче за шахматную корону с претендентом из России Яном Непомнящим, с периодом, когда голландец Гус Хиддинк был тренером сборной России. Под руководством специалиста россияне обыграли сборную Нидерландов в четвертьфинале Евро-2008 (3:1).
«Аналогия, мягко говоря, отдалённая. Гус подписал многолетний контракт со сборной России — дабы играть все подряд матчи со всеми соперниками. Никто не мог предсказать, что Россия в важнейшем матче встретится именно с Голландией. А вот если бы Гус пришёл работать в сборную России перед финальным матчем ЧМ против Голландии — тогда можно было бы найти аналогию.
Вот пример помягче: польский тренер не пойдёт сейчас тренировать сборную России перед весенним стыковым матчем своей родной страны с Россией. И наш тренер не пойдёт тренировать Польшу. А вот Дубов, увы, сделал это. Причём, в на-амного более важной для соотечественников ситуации», — написал Шипов у себя в телеграм-канале.
- 12 декабря 2021
-
14:40
-
14:06
-
11:53
-
11:18
-
10:33
-
10:14
-
04:26
-
02:41
-
01:55
-
00:57
-
00:43
- 11 декабря 2021
-
22:35
-
21:42
-
19:03
-
14:23
-
13:53
-
13:46
-
13:27
-
13:22
-
12:09
-
11:49
-
11:26
-
09:47
-
09:24
-
08:51
-
04:54
-
03:18
-
01:55
-
00:56
-
00:34
- 10 декабря 2021
-
23:53
-
23:36
-
23:00
-
21:59
-
21:44