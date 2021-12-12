Шипов сравнил помощь Дубова Карлсену с периодом, когда Хиддинк был тренером сборной России

Российский тренер, шахматист, комментатор Сергей Шипов сравнил ситуацию с россиянином Даниилом Дубовым, который был секундантом Магнуса Карлсена в матче за шахматную корону с претендентом из России Яном Непомнящим, с периодом, когда голландец Гус Хиддинк был тренером сборной России. Под руководством специалиста россияне обыграли сборную Нидерландов в четвертьфинале Евро-2008 (3:1).

«Аналогия, мягко говоря, отдалённая. Гус подписал многолетний контракт со сборной России — дабы играть все подряд матчи со всеми соперниками. Никто не мог предсказать, что Россия в важнейшем матче встретится именно с Голландией. А вот если бы Гус пришёл работать в сборную России перед финальным матчем ЧМ против Голландии — тогда можно было бы найти аналогию.

Вот пример помягче: польский тренер не пойдёт сейчас тренировать сборную России перед весенним стыковым матчем своей родной страны с Россией. И наш тренер не пойдёт тренировать Польшу. А вот Дубов, увы, сделал это. Причём, в на-амного более важной для соотечественников ситуации», — написал Шипов у себя в телеграм-канале.