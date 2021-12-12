Тренера Ильина оштрафовали после инцидента с полицией за отказ надеть маску

Заслуженный тренер России по плаванию Александр Ильин оштрафован за неповиновение полиции после отказа надеть маску в аэропорту Пулково.

Московский районный суд привлек заслуженного тренера РФ Александра Ильина к административной ответственности в виде штрафа в 3 тысячи рублей за отказ надеть маску в аэропорту Пулково и неповинение сотрудникам полиции.

«Суд, исследовав все материалы дела, назначил Ильину штраф в размере 3 тысячи рублей», — приводит «РИА Новости Спорт» сообщение пресс-службы суда.

Отмечается, что материалы были рассмотрены в отсутствие Ильина. В суд он не явился, о причинах неявки не сообщил.

Напомним, 22 ноября заслуженный тренер России по плаванию Александр Ильин был грубо задержан сотрудниками полиции в аэропорту Пулково за то, что отказался надевать медицинскую маску.