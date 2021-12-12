Непомнящий снял серебряную медаль на церемонии награждения после титульного матча

В Дубае, где проходил матч за титул чемпиона мира по шахматам, состоялась церемония награждения. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий, проигравший норвежцу Магнусу Карлсену со счётом 3,5:7,5, получил из рук президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадия Двоковича, но, уходя со сцены, снял её.

Непомнящий и Карлсен провели всего 11 партий вместо 14. Россиянин потерпел четыре поражения и не выиграл ни одной партии.

Карлсен удерживает титул с 2013 года. Тогда он обыграл Вишванатана Ананда из Индии. Через год соперники встретились вновь, но результат не изменился. В третьем матче Карлсен в 2016 году нанёс поражение россиянину Сергею Карякину, а в 2018-м обыграл американца Фабиано Каруану.



Больше новостей и материалов о матче за шахматную корону — в телеграм-каналах «Шахматы +» и «Чемпионата».