Непомнящий снял серебряную медаль на церемонии награждения после титульного матча

В Дубае, где проходил матч за титул чемпиона мира по шахматам, состоялась церемония награждения. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий, проигравший норвежцу Магнусу Карлсену со счётом 3,5:7,5, получил из рук президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадия Двоковича, но, уходя со сцены, снял её.
Непомнящий и Карлсен провели всего 11 партий вместо 14. Россиянин потерпел четыре поражения и не выиграл ни одной партии.
Карлсен удерживает титул с 2013 года. Тогда он обыграл Вишванатана Ананда из Индии. Через год соперники встретились вновь, но результат не изменился. В третьем матче Карлсен в 2016 году нанёс поражение россиянину Сергею Карякину, а в 2018-м обыграл американца Фабиано Каруану.
Больше новостей и материалов о матче за шахматную корону — в телеграм-каналах «Шахматы +» и «Чемпионата».
- 12 декабря 2021
-
18:58
-
14:40
-
14:06
-
11:53
-
11:18
-
10:33
-
10:14
-
04:26
-
02:41
-
01:55
-
00:57
-
00:43
- 11 декабря 2021
-
22:35
-
21:42
-
19:03
-
14:23
-
13:53
-
13:46
-
13:27
-
13:22
-
12:09
-
11:49
-
11:26
-
09:47
-
09:24
-
08:51
-
04:54
-
03:18
-
01:55
-
00:56
-
00:34
- 10 декабря 2021
-
23:53
-
23:36
-
23:00
-
21:59