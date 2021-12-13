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Бресель выиграл Открытый чемпионат Шотландии по снукеру

Бресель выиграл Открытый чемпионат Шотландии по снукеру
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Бельгийский снукерист Люка Бресель стал победителем Открытого чемпионата Шотландии. В финале Scottish Open он обыграл четырёхкратного чемпиона мира, шотландца Джона Хиггинса. Финальный матч завершился со счётом 9:5. Финальный матч состоял из 17 партий, таким образом Бресель одержал досрочную победу.

Бресель принимал участие во втором финале подряд.

Победитель получил трофей Стивена Хендри. Также Бресель завоевал главный призовой фонд, составляющий £ 70 тысяч.

Что касается Хиггинса, то он проиграл уже третий финал подряд. Ранее снукерист уступил в финалах Northern Ireland Open и English Open.

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