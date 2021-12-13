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Россия — Франция: когда начнётся матч ЧМ по гандболу, по какому каналу смотреть

Россия — Франция: когда начнётся матч ЧМ по гандболу, по какому каналу смотреть
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Сегодня, 13 декабря, женская сборная России по гандболу проведёт матч основного раунда чемпионата мира в Испании с командой Франции. Начало встречи запланировано на 22:30 мск.

В прямом эфире матч покажут телеканалы «Матч! Игра» и «Матч! Страна».

Обе команды уже гарантировали себе путёвки в плей-офф. Россиянки занимают второе место в своей группе, набрав семь очков. Лидирует сборная Франции, набравшая восемь очков.

В первом туре основного раунда россиянки сыграли вничью с командой Словении – 26:26. Затем сборная России обыграла Черногорию со счётом 31:25.

Что касается сборной Франции, то команда одержала четыре победы подряд. В очном противостоянии Россия и Франция определят победителя группы 1.

Также места в плей-офф уже завоевали Дания, Германия, Испания и Бразилия.

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