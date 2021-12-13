Россия — Франция: когда начнётся матч ЧМ по гандболу, по какому каналу смотреть

Сегодня, 13 декабря, женская сборная России по гандболу проведёт матч основного раунда чемпионата мира в Испании с командой Франции. Начало встречи запланировано на 22:30 мск.
В прямом эфире матч покажут телеканалы «Матч! Игра» и «Матч! Страна».
Обе команды уже гарантировали себе путёвки в плей-офф. Россиянки занимают второе место в своей группе, набрав семь очков. Лидирует сборная Франции, набравшая восемь очков.
В первом туре основного раунда россиянки сыграли вничью с командой Словении – 26:26. Затем сборная России обыграла Черногорию со счётом 31:25.
Что касается сборной Франции, то команда одержала четыре победы подряд. В очном противостоянии Россия и Франция определят победителя группы 1.
Также места в плей-офф уже завоевали Дания, Германия, Испания и Бразилия.
- 13 декабря 2021
-
11:24
-
11:00
-
10:36
-
09:40
-
09:37
-
09:17
-
06:37
-
00:39
- 12 декабря 2021
-
23:55
-
21:32
-
19:39
-
18:58
-
14:40
-
14:06
-
11:53
-
11:18
-
10:33
-
10:14
-
04:26
-
02:41
-
01:55
-
00:57
-
00:43
- 11 декабря 2021
-
22:35
-
21:42
-
19:03
-
14:23
-
13:53
-
13:46
-
13:27
-
13:22
-
12:09
-
11:49
-
11:26
-
09:47