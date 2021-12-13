Магнус Карлсен показал фото с чемпионским кубком после победы в матче с Яном Непомнящим

Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен опубликовал на своей странице в «Инстаграме» свежую фотографию. На снимке Карлсен держит в руках трофей, завоёванный в матче на первенство мира с россиянином Яном Непомнящим. Магнус защитил звание обладателя шахматной короны, он удерживает это звание с 2013 года.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Магнуса Карлсена.

Встреча за мировую шахматную корону досрочно завершилась победой Магнуса Карлсена. Гроссмейстеры провели 11 партий, четыре из которых Ян Непомнящий проиграл. Чемпионский матч завершился со счётом 7,5:3,5 в пользу норвежского шахматиста.

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