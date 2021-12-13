Магнус Карлсен показал фото с чемпионским кубком после победы в матче с Яном Непомнящим
Поделиться
Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен опубликовал на своей странице в «Инстаграме» свежую фотографию. На снимке Карлсен держит в руках трофей, завоёванный в матче на первенство мира с россиянином Яном Непомнящим. Магнус защитил звание обладателя шахматной короны, он удерживает это звание с 2013 года.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Магнуса Карлсена.
Встреча за мировую шахматную корону досрочно завершилась победой Магнуса Карлсена. Гроссмейстеры провели 11 партий, четыре из которых Ян Непомнящий проиграл. Чемпионский матч завершился со счётом 7,5:3,5 в пользу норвежского шахматиста.
Больше новостей и материалов о матче за шахматную корону — в телеграм-каналах «Шахматы +» и «Чемпионата».
Комментарии
- 13 декабря 2021
-
09:40
-
09:37
-
09:17
-
06:37
-
00:39
- 12 декабря 2021
-
23:55
-
21:32
-
19:39
-
18:58
-
14:40
-
14:06
-
11:53
-
11:18
-
10:33
-
10:14
-
04:26
-
02:41
-
01:55
-
00:57
-
00:43
- 11 декабря 2021
-
22:35
-
21:42
-
19:03
-
14:23
-
13:53
-
13:46
-
13:27
-
13:22
-
12:09
-
11:49
-
11:26
-
09:47
-
09:24
-
08:51
-
04:54
Партнерский контент