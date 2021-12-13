Российскую штангистку признали чемпионкой Европы за счёт дисквалификации соперницы

Российскую штангистку Ольгу Тё признали чемпионкой Европы 2021 года, Европейская федерация тяжёлой атлетики (EWF) официально подтвердила дисквалификацию Боянки Костовой из Азербайджана. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова генерального секретаря Федерации тяжёлой атлетики России Александра Кишкина.

Чемпионат Европы проходил в Москве в апреле. Изначально Костова завоевала золото в весовой категории до 59 кг, а Тё — серебро. Ранее сообщалось, что Боянку дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил.

«Все разбирательства завершены, Европейская федерация тяжёлой атлетики приняла официальное решение, что Ольга является победительницей чемпионата Европы 2021 года, и внесла изменения в протоколы. Ждём, когда Боянка Костова вернёт медаль международной федерации, а та в свою очередь передаст её нам.

Ольга получит золотую награду в торжественной обстановке, а Александра Козлова, ставшая в апреле четвёртой, — бронзу. Я на днях разговаривал с генеральным секретарём европейской федерации, и он меня заверил, что золотая медаль будет обязательно возвращена Ольге», — цитирует Кишкина ТАСС.