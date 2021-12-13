Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович объяснил, чего не хватило Непомнящему в матче с Карлсеном

Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович прокомментировал поражение российского гроссмейстера Яна Непомнящего в матче на первенство мира с действующим чемпионом Магнусом Карлсеном. По словам Дворковича, Непомнящему не хватило ни сил, ни эмоций, ни опыта.

«Всё, что было до седьмой партии, было вполне ожидаемым. Включая седьмую партию, которая закончилась вничью: она была, наверное, довольно скучной, но это была необходимая передышка для Яна.

То, что произошло потом, трудно объяснить, а предугадать уж точно было невозможно. К сожалению, Яну не хватило ни сил, ни эмоций, ни опыта ведения борьбы в условиях отставания в счёте. На фоне усталости и психологического дискомфорта были допущены три тяжелейшие ошибки», — цитирует Дворковича «Газета.ру».

Встреча за мировую шахматную корону досрочно завершилась победой Магнуса Карлсена. Гроссмейстеры провели 11 партий, четыре из которых Ян Непомнящий проиграл. Чемпионский матч завершился со счётом 7,5:3,5 в пользу норвежского шахматиста.

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