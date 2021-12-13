Карпов: если Дубов получает зарплату как член сборной, он не имел права помогать Карлсену

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов прокомментировал резонансную историю с подготовкой норвежца Магнуса Карлсена к матчу за мировую шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим. Выяснилось, что Карлсену готовиться помогал россиянин Даниил Дубов. Этот факт вызвал большой резонанс в России.

«Раньше, в условиях Советского Союза, это было недопустимо. Сейчас у нас каждый волен распоряжаться своей судьбой, своими силами и энергией. Наверное, это непатриотично со стороны Дубова.

Имел ли он на это право? Скорее всего, имел. Но есть один вопрос, который может изменить всю ситуацию. Дубов является членом сборной России. Если он получает зарплату как член сборной России, то он не имел ни морального, ни какого права помогать Карлсену в матче с российским шахматистом», — приводит слова Карпова «Матч ТВ».

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