Ян Непомнящий рассказал, чем удивил и смутил его Магнус Карлсен в матче на первенство мира

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий подытожил выступление в матче на первенство мира с действующим чемпионом Магнусом Карлсеном. По словам Непомнящего, его очень удивило и смутило, что Карлсен, поведя в счёте, перестал играть на победу как белыми, так и чёрными фигурами.
«Объективно говоря, играть сейчас чёрными на перехват – это довольно оптимистично в рамках матча; это нужно делать только в случае крайней необходимости. Ни у одной из сторон речь не шла о получении какого-то большого дебютного перевеса.
Ещё надо отметить очень практичное решение: поведя в счёте, перестать играть на победу любым цветом. Это решение меня немножко удивило, смутило, но оно себя полностью оправдало. Зевай я поменьше, была бы, наверное, немножко другая история», — приводит слова Непомнящего «Газета.ру».
Матч закончился досрочно со счётом 7,5:3,5 в пользу Карлсена.
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