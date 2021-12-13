Президент ФТР Ксения Шойгу отреагировала на санкции со стороны World Triathlon

Президент Федерации триатлона России (ФТР) Ксения Шойгу прокомментировала введение санкций со стороны Международного союза триатлона (World Triathlon) в адрес организации.
«Решение World Triathlon нам абсолютно понятно, и мы его принимаем. По факту — ФТР уже несколько месяцев как начала выполнять обнародованные сегодня предписания, эти шаги мы обсуждали вместе с Мировым союзом триатлона, в том числе в ходе очных встреч. Для нас важно сообща решить проблему допинга, поэтому и было подписано соглашение с РУСАДА, мы работаем над образованием в сфере допинга, у нас появился офицер по безопасности.
Вместе с тем хотела бы отметить, что все старты календарного плана состоятся согласно графику. В заявлении World Triathlon говорится об ограничениях на проведение международных мероприятий в 2022 году, организатором которых являлась бы непосредственно ФТР», — приводит слова Шойгу ТАСС.
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